21:26, 29 марта 2026

Названо число погибших с начала конфликта детей в Иране

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: IRANIAN RED CRESCENT SOCIETY / Reuters

С начала конфликта с США и Израилем в Иране погибли не менее 214 детей. Об этом сообщило Иранское общество Красного Полумесяца в своем Telegram-канале.

«Всего около 21 тысячи гражданских получили ранения, из них 1731 человек моложе 18 лет и 4163 женщины. Также погибли 214 детей и 244 женщины, среди которых были две беременные женщины», — сообщили в Красном Полумесяце.

Ранее газета The New York Times сообщила, что обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в Минабе в Иране, имеют маркировку боеприпасов США.

