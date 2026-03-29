Названо число погибших с начала конфликта детей в Иране

С начала конфликта с США и Израилем в Иране погибли не менее 214 детей. Об этом сообщило Иранское общество Красного Полумесяца в своем Telegram-канале.

«Всего около 21 тысячи гражданских получили ранения, из них 1731 человек моложе 18 лет и 4163 женщины. Также погибли 214 детей и 244 женщины, среди которых были две беременные женщины», — сообщили в Красном Полумесяце.

Ранее газета The New York Times сообщила, что обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в Минабе в Иране, имеют маркировку боеприпасов США.