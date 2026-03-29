Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:59, 29 марта 2026

Офис Нетаньяху объяснил первый за сотни лет недопуск патриарха в храм Гроба Господня

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Пьербаттиста Пиццабалла. Фото: Ammar Awad / Pool / Reuters

Решение не пустить латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня был связан с мерами безопасности на фоне конфликта с Ираном и не подразумевал злых намерений. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности», — отметили в ведомстве.

В канцелярии также добавили, что осведомлены о святости текущей недели для католиков, которые через неделю, 5 апреля, будут праздновать Пасху. Представители израильского премьера добавили, что спецслужбы разрабатывают меры безопасности.

Ранее стало известно, что Израиль не пустил в храм Гроба Господня латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо, что стало первым таким инцидентом со стороны местных властей за несколько сотен лет. В частности, священнослужители шли в храм на празднование Пальмового воскресенья — это христианский праздник Входа Господня в Иерусалим, который отмечается ровно за неделю до Пасхи. В России он празднуется как Вербное воскресенье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия раскрыла детали залета украинских БПЛА

    Офис Нетаньяху объяснил первый за сотни лет недопуск патриарха в храм Гроба Господня

    Видео с курящим в аэропорту Киркоровым проверят на Алтае

    Спасение россиянами тонущих в Дагестане животных попало на видео

    Офис телеканала Al Araby в Иране подвергся обстрелу

    Преподаватель предложил студентке выйти за него замуж и пострадал от побоев

    Медведев высмеял поехавшего по странам Персидского залива Зеленского

    ЦАХАЛ заявил о новой волне иранских ракет

    Подозреваемые в убийстве специалиста по связям Африки и России ответят перед судом

    Отстранивший Россию президент Международной федерации хоккея уйдет со своего поста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok