Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:36, 29 марта 2026

Пленный рассказал о массовой гибели пропавших без вести солдат ВСУ

РИА Новости: 90 процентов пропавших без вести украинских солдат погибли
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

90 процентов пропавших без вести украинских военнослужащих, входящих в состав 100-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), погибли. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости сказал пленный Владислав Гуня, служивший в этой бригаде.

По его словам, на сегодняшний день в 100-й ОМБр больше всего именно пропавших без вести. «А если ты без вести пропавший, то на 90% ты уже 200 (погиб — прим. "Ленты.ру")», — указал Гуня.

Пленный отметил, что, по его мнению, украинское командование отправляет солдат бригады на верную смерть.

Ранее пленный военнослужащий Дмитрий Литвин рассказал, что Украина устанавливает тюрьмам план по подписанным контрактам с ВСУ. «У лагерных, у начальства, у них есть смета, сколько они с лагеря должны выпустить человек», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok