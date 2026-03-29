Пленный рассказал о массовой гибели пропавших без вести солдат ВСУ

90 процентов пропавших без вести украинских военнослужащих, входящих в состав 100-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), погибли. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости сказал пленный Владислав Гуня, служивший в этой бригаде.

По его словам, на сегодняшний день в 100-й ОМБр больше всего именно пропавших без вести. «А если ты без вести пропавший, то на 90% ты уже 200 (погиб — прим. "Ленты.ру")», — указал Гуня.

Пленный отметил, что, по его мнению, украинское командование отправляет солдат бригады на верную смерть.

Ранее пленный военнослужащий Дмитрий Литвин рассказал, что Украина устанавливает тюрьмам план по подписанным контрактам с ВСУ. «У лагерных, у начальства, у них есть смета, сколько они с лагеря должны выпустить человек», — добавил он.