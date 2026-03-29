Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:02, 29 марта 2026Россия

Россиян предупредили о штрафе за выбивание ковров

Юрист Моисеев: За выбивание ковров во дворе грозит штраф до 5 тысяч рублей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Россиянам может грозить штраф до пяти тысяч рублей за выбивание ковров во дворе. Об этом в интервью РИА Новости предупредил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

По его словам, специальной нормы, запрещающей выбивать ковры во дворах, нет, однако это действие может считаться нарушением закона о тишине или положения о санитарно-эпидемиологических требованиях к эксплуатации жилых помещений.

«Наиболее применимы, что признается и самими органами власти, региональные нормы по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха. Максимальный штраф зафиксирован в Московской области, где за нарушение этих правил установлен штраф от одной до пяти тысяч рублей для граждан», — подчеркнул юрист.

Ранее россиянам напомнили о риске получить штраф за мойку автомобиля во дворе. Сумма взыскания может достигать трех тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok