02:50, 29 марта 2026Интернет и СМИ

Россиян призвали отказаться от умных колонок

Глава СПЧ Фадеев призвал россиян отказаться от умных колонок из-за мошенников
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал россиян отказаться от использования умных колонок из-за мошенников. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Не надо пользоваться умными колонками. Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте. А кричать "Алиса, поставь калинку!" — в этом в общем-то сюрреализм какой-то заключается. Просто не надо покупать колонки — мой совет», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что запрещать россиянам пользоваться этими устройствами не нужно, поскольку человек должен сам принимать решения, касающиеся личной безопасности.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что хакеры нашли способ слежки за людьми через умные колонки. «Если вы не работаете с колонкой в данный момент, можно отключать ее от электричества», — напомнил он.

    Последние новости

    Три тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток. Иран пригрозил «вторым Вьетнамом»

    В Кремле оценили визит парламентариев в США

    Российские депутаты приземлились в Нью-Йорке

    Иран определил вузы США и Израиля законными целями для ударов

    Служившего в ВСУ комика ликвидировали в Харьковской области

    Россиян призвали отказаться от умных колонок

    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

    В Германии обратились к Орбану с дерзким предложением по Украине

    В США рассказали о подтолкнувшем Украину к миру с Россией событии

    МИД предупредил об охоте спецслужб США на россиян

    Все новости
