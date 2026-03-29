Самолет США объявил чрезвычайное положение во время полета

Daily Mail: Boeing KC-135 Stratotanker объявил ЧП во время полета из Израиля

Самолет американских ВВС Boeing KC-135 Stratotanker объявил аварийную ситуацию, когда летел из Израиля на британскую авиабазу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Причиной инцидента оказались проблемы с гидравлической системой судна. Самолет вылетел из аэропорта Бен-Гурион в направлении авиабазы ​​RAF Mildenhall.

Как уточняется, экипаж запросил посадку у лондонского аэропорта Хитроу, чтобы рассчитывать на воздушную гавань в качестве запасной, так как требовалась длинная взлетно-посадочная полоса. Предполагается, что сейчас самолет все еще направляется в Милденхолл.

Ранее сообщалось, что бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress подал сигнал бедствия. Самолет выполнял задание над южным побережьем Англии.