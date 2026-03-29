США и Израиль атаковали резервуар с питьевой водой в Иране

Соединенные Штаты и Израиль осуществили атаку на крупное хранилище пресной воды в провинции Хузестан в юго-западной части Ирана. Об этом сообщает агентство ILNA.

Резервуар объемом 10 тысяч кубометров питьевой воды находится в городе Хефтгель. Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал. Местные власти подчеркнули, что у людей нет проблем с питьевой водой.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) обозначил израильские и американские высшие учебные заведения на Ближнем Востоке как законные цели для нанесения военных ударов. Такое заявление сделано после атаки на университет в Тегеране.