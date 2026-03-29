В Кремле назвали губительными для мировой экономики последствия атаки США на Иран

Песков счел губительными для мировой экономики последствия атаки США на Иран

Американо-израильская агрессия на Ближнем Востоке привела к губительным последствиям для мировой экономики. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Атаку США на Иран Песков назвал разрушительной не только для международных рынков, но и для региональной геополитики. «Эти последствия, наверное, не будут краткосрочными, они будут иметь долгосрочный эффект», — добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, сейчас нужно просто набраться терпения и следить за развитием событий.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на визит депутатов Госдумы в США. Москва рассчитывает, что контакты между российскими и американскими парламентариями продолжатся и будут более содержательными.