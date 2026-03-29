Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:42, 29 марта 2026Россия

В Кремле отреагировали на визит депутатов Госдумы в США

Песков: Россия рассчитывает на продолжение контактов с США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / File Photo / Reuters

Кремль рассчитывает, что контакты между российскими и американскими парламентариями продолжатся и будут более содержательными. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что за этими контактами последуют новые, может быть, более содержательные», — сказал он.

Песков также отметил, что визит российских парламентариев в США несет много пользы. Он уточнил, что депутаты Госдумы контактировали с американскими конгрессменами.

Делегация, состоящая из пяти депутатов Госдумы, ранее завершила свою двухдневную поездку в США и вылетела из Вашингтона. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и глава думской делегации Вячеслав Никонов назвал встречу исторической.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok