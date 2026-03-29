В Кремле отреагировали на визит депутатов Госдумы в США

Песков: Россия рассчитывает на продолжение контактов с США

Кремль рассчитывает, что контакты между российскими и американскими парламентариями продолжатся и будут более содержательными. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что за этими контактами последуют новые, может быть, более содержательные», — сказал он.

Песков также отметил, что визит российских парламентариев в США несет много пользы. Он уточнил, что депутаты Госдумы контактировали с американскими конгрессменами.

Делегация, состоящая из пяти депутатов Госдумы, ранее завершила свою двухдневную поездку в США и вылетела из Вашингтона. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и глава думской делегации Вячеслав Никонов назвал встречу исторической.