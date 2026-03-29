В Одессе произошло частичное отключение света и воды

11:02, 29 марта 2026Бывший СССР

В Одессе после ночного удара произошло частичное отключение света и воды
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

В Одессе после ночного удара произошло частичное отключение воды и электричества. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Уточняется, что без света и воды осталась половина города. По информации издания, подача ресурсов будет возобновлена после полудня 29 марта.

В воскресенье утром стало известно о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одесской области. Это подтвердил глава областной военной администрации Олег Кипер.

За день до этого были нанесены удары по Одессе, Запорожью и Кривому Рогу. Были атакованы промышленные объекты, объекты энергетики и пункты размещения украинских формирований.

