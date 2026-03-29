Бывший СССР
10:31, 29 марта 2026

Стало известно о повреждении энергообъекта в Одесской области

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении объекта энергоинфраструктуры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в Telegram.

«На местах происшествий работают все соответствующие службы. Продолжается оценка нанесенного ущерба и устранение последствий», — рассказал чиновник.

Кипер также сообщил о перебоях с поставками электроэнергии в ряде населенных пунктов после повреждения объекта энергоинфраструктуры. Помимо этого, глава Одесской ОВА указал на отсутствие жертв и пострадавших в результате удара ВС России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко ответственностью в случае провала подготовки Киева к следующей зиме. Он подчеркнул, что мэрии столицы необходимо заранее составлять план действий на случай обстрелов, а не «бегать в последний момент».

    Последние новости

    В Кремле высказались о созданном Трампом Совете мира

    В СПЧ оценили вероятность возобновления работы Telegram в России

    Иран нанес удары по связанным с США заводам

    В Киеве начали готовиться к мобилизации женщин

    В Одессе произошло частичное отключение света и воды

    Замглавы Челябинска арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

    Президент IBU выступил против допуска биатлонистов из России

    Стало известно о включении Украины в «военный шенген» для ударов по России

    В Кремле назвали губительными для мировой экономики последствия атаки США на Иран

    Стало известно о повреждении энергообъекта в Одесской области

    Все новости
