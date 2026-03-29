Стало известно о повреждении энергообъекта в Одесской области

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении объекта энергоинфраструктуры

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в Telegram.

«На местах происшествий работают все соответствующие службы. Продолжается оценка нанесенного ущерба и устранение последствий», — рассказал чиновник.

Кипер также сообщил о перебоях с поставками электроэнергии в ряде населенных пунктов после повреждения объекта энергоинфраструктуры. Помимо этого, глава Одесской ОВА указал на отсутствие жертв и пострадавших в результате удара ВС России.

