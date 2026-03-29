23:25, 29 марта 2026Мир

В США засекли беспилотник рядом с взлетающим бортом Трампа

В США подняли вертолеты из-за приближения БПЛА к борту Air Force One с Трампом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Политика Страны» / Telegram

Спецслцжбы США подняли в воздух вертолеты после сообщения, что неизвестный беспилотный лелательный аппарат (БПЛА) приблизился к аэропорту Palm Beach International, откуда в этот момент взлетал самолет Air Force One с американским президентом Дональдом Трампом на борту. Видео, на котором запечатлены вертолеты в небе, опубликовало издание «Страна» в Telegram-канале.

«Из-за инцидента в аэропорту временно ввели запрет на вылет и посадку. В район направили вертолеты для поиска и проверки возможной угрозы», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что Иран якобы дважды предпринимал попытку устранить его. Иранская сторона эти утверждения отвергает. Там подчеркнули, что позиция Тегерана в отношении президента США остается юридической и опирается на международное право.

