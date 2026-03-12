В Иране выступили с заявлением о покушении на Трампа

Посол Джалали: В Иране опровергли слова Трампа о покушении на него

В Иране опровергли слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о подготовке в Тегеране покушений на него. Об этом рассказал посол Ирана в России Казем Джалали, пишет РИА Новости.

«Исламская Республика Иран не предпринимала попыток покушения на президента США и добивалась его наказания в международных судах», — уточнил он.

По словам дипломата, Вашингтон не предоставлял Тегерану никаких официальных уведомлений или доказательств существования подобных угроз.

Посол также сослался на данные американских спецслужб. Они, как уточнил Джалали, также не подтверждали заявления Трампа о двух попытках его устранения. Джалали подчеркнул, что позиция Тегерана в отношении президента США остается юридической и опирается на международное право.

Ранее Трамп заявил, что Иран якобы дважды предпринимал попытку устранить его. «Я достал его [верховного лидера Ирана Али Хаменеи], прежде чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым», — указал глава США.

Также сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о гибели главы отдела спецопераций Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который якобы являлся организатором покушения на Дональда Трампа в 2024 году.