00:56, 29 марта 2026Мир

В США заявили об «отчаянии» из-за Ирана и России

Профессор Вольф: США и Европа находятся в отчаянии из-за Ирана и России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

США испытывают отчаяние из-за возможного поражения от Ирана, схожее с отчаянием Европы из-за конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

«Все, что нам остается, — это смотреть, насколько далеко зайдет отчаяние США, потому что они не могут смириться с поражением [от Ирана]. И это очень похоже на почти абсурдную истерию европейцев по отношению к России. И не потому, что у них есть хоть какой-то шанс победить — его нет, а потому, что сама мысль о поражении Европы их ужасает», — сказал он.

По его словам, карьеры действующих европейских лидеров скоро закончатся, а их политические биографии «будут, по сути, стерты», так как мир сможет отчетливо увидеть, «насколько рабски подчиненной стала Европа после Второй мировой войны».

Ранее бывший полковник сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон испугался «критических» последствий войны с Ираном. «Мне не хотелось бы это признавать, но Израиль может перестать существовать как государство», — сказал он.

