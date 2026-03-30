07:01, 30 марта 2026Мир

Додик заявил о значении победы России для сербов

Марина Совина (ночной редактор)
Милорад Додик. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бывший президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что сербы видят в победах России и некие собственные успехи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия как страна и президент имеют право проводить суверенную политику, бороться за права РФ и российского народа. Это помогает нам, сербам, видеть в той борьбе, которую ведет российский народ, и некие наши победы, которые не были возможны, когда весь мир напал на Сербию и Республику Сербскую», — подчеркнул он.

Ранее Додик указал на то, что антироссийские санкции Запада вредят больше ему самому, чем России.

До этого Додик заявил, что российский народ и президент РФ Владимир Путин оказались «крепким орешком» для Запада, который привык менять глав государств.

