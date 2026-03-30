Проблемы с потенцией назвали симптомом нескольких проблем со здоровьем

Уролог «Скандинавского Центра Здоровья» Леонид Боханов рассказал, какие болезни могут сопровождаться эректильной дисфункцией. Проблемы со здоровьем, при которых появляется этот симптом, врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

«Эрекция зависит сразу от нескольких систем: сосуды должны быстро расшириться и удержать приток крови, нервы — передать сигнал, а гормональный фон — поддерживать либидо и реактивность тканей. Механизм чувствительный, поэтому при сбое в любой из этих систем могут развиться проблемы с потенцией», — объяснил врач.

Так, по его словам, эректильная дисфункция может возникать при гипертонии и атеросклерозе, причем в этих случаях она может стать одним из первых симптомов. Кроме того, проблемы с эрекцией могут возникнуть из-за повышенного уровня сахара в крови и диабетической нейропатии — поражения нервных волокон.

По словам уролога, на эрекцию могут негативно повлиять травмы позвоночника, операции в области таза, выраженные грыжи с корешковыми симптомами. Также проблемы с потенцией могут возникать при депрессии, проблемах со сном и хроническом стрессе, добавил он.

Ранее сексолог Сюзанна Вайс перечислила полезные для потенции продукты. По ее словам, качественной эрекции можно достичь благодаря шпинату.