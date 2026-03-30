14:35, 30 марта 2026

Лишившаяся груди женщина рассказала о неочевидном симптоме рака

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании 43-летняя Джемма Фиш обратилась к врачу с асимметрией груди и оказалась неизлечимо больна. Историю женщины, живущей с четвертой стадией рака, опубликовало издание Metro.

По словам Фиш, в 2021 году во время беременности она заметила, что ее правая грудь начала уменьшаться, и предположила, что это еще один побочный эффект вынашивания ребенка. В течение года после родов грудь женщины продолжала уменьшаться в размерах и левая стала в три раза больше правой. «Затем один из сосков стал вворачиваться внутрь, и я подумала, что нужно показаться врачу», — вспоминает она.

В феврале 2023 года у британки был диагностирован рак молочной железы. По ее словам, ей и в голову бы не пришло, что у нее рак. «Я думала, что симптомом груди может быть опухоль, что ее будет довольно легко обнаружить. Я не знала, что изменение размера груди тоже может быть потенциальным симптомом», — рассказывает она.

Спустя три года после постановки диагноза Фиш перенесла множество сеансов химиотерапии, лучевой терапии, удаление яичников и две мастэктомии. Так как ее рак неизлечим, сейчас она учится жить одним днем и старается подарить больше заботы своей дочери.

Ранее сообщалось, что у 31-летней жительницы Великобритании Тиа Дойл позеленело молоко из-за редкой смертельно опасной болезни. Женщина долгое время чувствовала недомогание, но определить причину смогли лишь тогда, когда она потеряла сознание.

