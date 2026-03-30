Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:35, 30 марта 2026

Названа незаменимая польза яиц

Эндокринолог Белоусова: В яйцах содержатся все нужные клеткам аминокислоты
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала о том, какие незаменимые полезные вещества содержатся в яйцах. Их врач назвала в беседе с РИА Новости.

Доктор рассказала, что яйца содержат множество необходимых для организма питательных веществ. «Например, в его белке содержатся все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может образовать самостоятельно, но они необходимы для строительства и обновления клеток», — отметила эндокринолог.

Она добавила, что в яйцах также содержится множество витаминов: витамин A, который важен для кожи и зрения; витамин B, необходимый для нервной системы; витамин E, защищающий клетки от повреждения свободными радикалами, и витамин D — он необходим для иммунной системы.

Помимо этого, в яйцах содержатся важные микроэлементы: холин, селен, цинк и железо. Как объяснила врач, они нужны для работы головного мозга, иммунной системы и кроветворной системы.

Ранее диетолог, нутрициолог Софья Кованова перечислила самые полезные весенние овощи. Специалист рекомендовала добавлять в рацион в это время года раннюю зелень: шпинат, руколу, зеленый лук, а также редис, редьку и капусту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok