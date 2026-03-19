Перечислены самые полезные весенние овощи

Нутрициолог Кованова: Весной нужно добавить в рацион шпинат и зеленый лук

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова перечислила самые полезные весенние овощи. Их специалистка назвала в беседе с aif.ru.

«Весной нужно добавить в рацион раннюю зелень: шпинат, рукколу, зеленый лук. Это хороший источник фолатов, витамина C и антиоксидантов, поддерживающих иммунитет и обмен веществ», — отметила Кованова.

Также она посоветовала есть весной редис и редьку. Диетолог отметила, что эти овощи богаты витамином C клетчаткой. Однако она уточнила, что людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, нужно есть их умеренно.

Кроме того, Кованова призвала включить в весенний рацион капусту. Нутрициолог объяснила, что в этом овоще есть много клетчатки, а также витаминов C и K.

