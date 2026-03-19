Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:31, 19 марта 2026

Перечислены самые полезные весенние овощи

Нутрициолог Кованова: Весной нужно добавить в рацион шпинат и зеленый лук
Александра Лисица

Фото: Unsplash

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова перечислила самые полезные весенние овощи. Их специалистка назвала в беседе с aif.ru.

«Весной нужно добавить в рацион раннюю зелень: шпинат, рукколу, зеленый лук. Это хороший источник фолатов, витамина C и антиоксидантов, поддерживающих иммунитет и обмен веществ», — отметила Кованова.

Также она посоветовала есть весной редис и редьку. Диетолог отметила, что эти овощи богаты витамином C клетчаткой. Однако она уточнила, что людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, нужно есть их умеренно.

Кроме того, Кованова призвала включить в весенний рацион капусту. Нутрициолог объяснила, что в этом овоще есть много клетчатки, а также витаминов C и K.

Ранее диетолог Натали Риццо рассказала, какие продукты могут защитить от набора веса во время менопаузы. По ее словам, таким эффектом обладают продукты с высоким содержанием белка, в том числе растительного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok