15:39, 18 марта 2026

Раскрыты защищающие от набора веса при менопаузе продукты

Диетолог Риццо: В менопаузу женщинам нужно есть фасоль, чечевицу и сою
Александра Лисица

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom  

Диетолог Натали Риццо рассказала, какие продукты могут защитить от набора веса во время менопаузы. Их специалистка раскрыла в беседе с изданием Today.

По словам Риццо, в период менопаузы стоит обратить внимание на продукты, богатые белком, в том числе растительным, так как он помогает сохранить мышечную массу, количество которой с возрастом сокращается.

Диетолог отметила, что для этого необязательно есть курицу, рыбу, индейку, греческий йогурт, творог или добавлять в пищу протеиновый порошок. «Попробуйте растительные продукты, такие как соя, фасоль, чечевица», — посоветовала она и уточнила, что соевые продукты также содержат фитоэстрогены, помогающие облегчить симптомы менопаузы.

Риццо также порекомендовала включить в рацион бобы, сладкий картофель, орехи, арахисовое масло и тофу. Кроме того, во время менопаузы она посоветовала ограничить потребление обработанных продуктов до минимума и заниматься физическими нагрузками.

Ранее диетолог Салена Сайнс посоветовала во время менструации есть продукты с высоким содержанием железа. Также она рекомендовала добавить в рацион сложные углеводы и богатые витамином С фрукты и овощи.

