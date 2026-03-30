Названа возможная реакция США на прорыв Россией блокады Кубы

Политолог Кодзоев: Трамп мог согласиться с поставкой Россией нефти на Кубу

Президент США Дональд Трамп мог согласиться с поставкой Россией нефти на Кубу, так как речь идет о гуманитарной помощи, а не коммерческой сделке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший научный сотрудник Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Магомед Кодзоев.

«Трамп, скорее всего, не особо возражает против поставок из России. Он сам заявил, что любая страна может отправлять нефть Кубе в качестве гуманитарной помощи. А если на коммерческой основе, то это совсем другое дело», — указал исследователь.

Кодзоев также добавил, что конечная цель американской блокады — удушить кубинскую экономику и спровоцировать протесты внутри страны. По его словам, администрация Трампа могла занять компромиссную позицию в отношении российской помощи, так как эти поставки не изменят качественно ситуацию на острове.

30 марта Минтранс России сообщил, что танкер «Анатолий Колодкин» прибыл на Кубу и доставил нефть в качестве гуманитарной помощи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва заблаговременно обсуждала с Вашингтоном вопрос о гуманитарных поставках нефти на Кубу. По его словам, США не возражали на идею отправить нефть в латиноамериканскую республику.