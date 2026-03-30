04:44, 30 марта 2026Мир

Президент Бразилии сравнил число текущих конфликтов в мире со Второй мировой войной

Марина Совина (ночной редактор)
Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Мир переживает наибольшее число конфликтов со времен Второй мировой войны, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в статье для издания «Коммерсантъ».

Политик призвал ООН действовать решительно. По его словам, каждое нарушение международного права открывает путь новым злоупотреблениям. Он добавил, что еще недавно вмешательствам стремились придать некую видимость легитимности через одобрение всемирной организации. «Сегодня же демонстрация силы не утруждает себя сохранением даже внешних приличий. Рамки многосторонних институтов становятся слишком тесными, чтобы сдерживать споры о гегемонии», — заявил он.

Президент Бразилии считает, что демократия оказалась на перепутье, а экстремизм стал «и отправной точкой, и конечным пунктом порочного круга».

Ранее Лула да Силва резко высказался в адрес США, призвав мир не позволить Штатам считать себя хозяевами планеты. Он также отметил, что ведущим странам мира следует «научиться уважать» право народов на самоопределение.

