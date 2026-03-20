Президент Бразилии резко высказался в адрес США

Лула да Силва: Мир не должен позволить США считать себя хозяевами планеты

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко высказался в адрес США, призвав мир не позволить Штатам считать себя хозяевами планеты. Об этом он заявил в ходе публичного выступления.

«Мы не можем допустить, чтобы кто-то считал, что владеет миром и рассуждал о захвате Гренландии, Панамского канала, Кубы, Венесуэлы. Это невозможно. Нашей планете нужен мир, а не война», — сказал он.

Лула да Силва также отметил, что ведущим странам мира следует «научиться уважать» право народов на самоопределение.

Ранее президент Бразилии заявил, что в общении по телефону с американским лидером Дональдом Трампом была «настоящая химия». «Это был необыкновенный разговор, я всегда удивляюсь. В личном общении он совсем другой человек», — сказал Лула да Силва.