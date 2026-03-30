Пугачева поздравила внучку с днем рождения

Уехавшая из России Алла Пугачева поздравила свою внучку Клавдию с днем рождения

Алла Пугачева поздравила свою внучку Клавдию, которая отметила свое 14-летие. Соответствующий комментарий она оставила под постом своей дочери Кристины Орбакайте в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Орбакайте выложила трогательное видео, под которым Примадонна, покинувшая Россию после начала специальной военной операции (СВО), оставила свое обращение к внучке.

«Сердцем и душой рядом с тобой. Чудо мое! С днем рождения», — написала Алла Борисовна.

Ранее Пугачевой предрекли возвращение в Россию на фоне ударов по Кипру. Сама певица вместе с детьми — Гарри и Лизой — проживают в особняке в престижном районе Лимассола — Неаполисе.