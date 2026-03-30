Пьяный водитель промчался на машине через ворота аэропорта и попытался сесть в самолет

В международном аэропорту США арестовали пьяного водителя, который бросил машину в зоне посадки и попытался улететь на самолете. Об этом сообщило издание Daily Star.

Инцидент произошел 25 марта в воздушной гаваний Дейтона-Бич, штат Флорида. 58-летний Брайан Паркер в состоянии сильного наркотического опьянения промчался на автомобиле через ворота пропускного пункта, едва не врезался в учебный самолет на взлетно-посадочной полосе (ВПП), а после попытался сесть сперва в один, затем в другой лайнер. При этом оба воздушных судна были пусты.

Паркера арестовали сотрудники полиции. Он находился в дезориентированном состоянии и удивился тому, что его транспорт оказался среди самолетов. Уточняется, что во время происшествия никто не пострадал. Мужчине предъявили ряд обвинений, которые включали попытку угона лайнера, незаконное проникновение на аэродром, а также демонстрацию половых органов.

