15:08, 30 марта 2026

Пьяный водитель промчался на машине через ворота аэропорта и попытался сесть в самолет

Водитель бросил машину на ВПП в аэропорту США и попытался улететь на самолете
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @VolusiaSheriff

В международном аэропорту США арестовали пьяного водителя, который бросил машину в зоне посадки и попытался улететь на самолете. Об этом сообщило издание Daily Star.

Инцидент произошел 25 марта в воздушной гаваний Дейтона-Бич, штат Флорида. 58-летний Брайан Паркер в состоянии сильного наркотического опьянения промчался на автомобиле через ворота пропускного пункта, едва не врезался в учебный самолет на взлетно-посадочной полосе (ВПП), а после попытался сесть сперва в один, затем в другой лайнер. При этом оба воздушных судна были пусты.

Паркера арестовали сотрудники полиции. Он находился в дезориентированном состоянии и удивился тому, что его транспорт оказался среди самолетов. Уточняется, что во время происшествия никто не пострадал. Мужчине предъявили ряд обвинений, которые включали попытку угона лайнера, незаконное проникновение на аэродром, а также демонстрацию половых органов.

Ранее водитель такси заметил на проезжей части в Таиланде уснувшего путешественника и решил разбудить его, чтобы того не задаваили машины. Однако после этого турист впал в буйство и начал преследовать людей.

