Рецидивист ответил за изощренную месть российской паре

В Пермском крае суд приговорил мужчину к 18 годам за убийство

В Пермском крае суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 63-летнего местного жителя, который придумал изощренный способ расправы над знакомой и ее сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ранее мужчина уже был судим. Его действия нанесли жильцам дома, в котором проживала пара, ущерб в размере трех с половиной миллионов рублей.

По версии следствия, осужденный решил расправиться с парой. С этой целью в октябре 2024 года он пришел к их квартире и поджог вещи, которые лежали на лестничной площадке дома. Мужчина дождался, пока огонь захватит стены и дверь квартиры, после чего скрылся с места преступления.

В результате женщина не выжила, а ее сожитель выбрался из горящего дома, который в дальнейшем был уничтожен огнем.

