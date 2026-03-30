12:13, 30 марта 2026Силовые структуры

Рецидивист ответил за изощренную месть российской паре

В Пермском крае суд приговорил мужчину к 18 годам за убийство
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Следком Прикамья»

В Пермском крае суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 63-летнего местного жителя, который придумал изощренный способ расправы над знакомой и ее сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ранее мужчина уже был судим. Его действия нанесли жильцам дома, в котором проживала пара, ущерб в размере трех с половиной миллионов рублей.

По версии следствия, осужденный решил расправиться с парой. С этой целью в октябре 2024 года он пришел к их квартире и поджог вещи, которые лежали на лестничной площадке дома. Мужчина дождался, пока огонь захватит стены и дверь квартиры, после чего скрылся с места преступления.

В результате женщина не выжила, а ее сожитель выбрался из горящего дома, который в дальнейшем был уничтожен огнем.

Ранее в Ставропольском крае арестовали мужчину за расправу над знакомым.

    Последние новости

    Зеленский высказался о пасхальном перемирии

    В Кремле ответили на вопрос о новой мобилизации в России

    В Минобороны сообщили о взятии под контроль еще одного населенного пункта в зоне СВО

    Иран дал ответ США на план из 15 пунктов

    На Западе высказались о военном конфликте с Россией

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Зеленский раскрыл «исторические» договоренности по Ближнему Востоку

    Зеленский высказался об участии Украины в разблокировании Ормузского пролива

    Авиабаза под Багдадом подверглась обстрелу

    Ирак ударил по базе США новейшим оружием

    Все новости
