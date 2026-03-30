Российский военный ушел в отпуск и год скрывался от службы

Военный Шагдыр получил 6 лет колонии, уклонившись от службы на год

Абаканский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военного, который почти год скрывался от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

28 марта 2025 года Эрес Шагдыр не вернулся из отпуска на службу и остался проживать у себя дома. 9 января 2026 года его задержали сотрудники военной комендатуры.

По решению суда военнослужащий получил шесть лет колонии строгого режима.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии общего режима военного, который хотел уклониться от службы в период мобилизации. Его лишили медали «За храбрость» II степени и воинского звания.