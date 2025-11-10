Силовые структуры
Желание избежать мобилизации закончилось для российского военного реальным сроком

На Сахалине суд приговорил к 9 годам военного за уклонение от службы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии общего режима военного, который хотел уклониться от службы в период мобилизации. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Его лишили медали «За храбрость» II степени и воинского звания.

В июне осужденный не вернулся в воинскую часть. По версии следствия, он планировал в период мобилизации уклоняться от службы. Мужчина жил в Южно-Сахалинске и проводил время по своему усмотрению. В сентябре его местонахождение было установлено военной комендатурой.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военного, который уклонился от службы в зоне специальной военной операции (СВО) в Донецкой народной республике (ДНР).

