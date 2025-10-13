Силовые структуры
07:29, 13 октября 2025Силовые структуры

Рецидивиста наказали за оставление военной части в зоне СВО

Суд дал 7,5 года колонии рецидивисту, оставившему часть в зоне СВО в ДНР
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Global Look Press

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военного К., который уклонился от службы в зоне специальной военной операции (СВО) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, 6 февраля мужчина самовольно оставил место службы в зоне СВО, чтобы отдохнуть в период мобилизации, и уехал в Сахалинскую область. Больше пяти месяцев он проводил время по своему усмотрению, пока 25 июля его не задержали в селе Троицкое.

Суд признал военного виновным по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ и назначил 7,5 года колонии строгого режима. Уточняется, что он — опасный рецидивист и ранее уже отбывал наказание в виде лишения свободы.

Ранее пожизненно осужденный за расправу над четырьмя людьми попросил суд перевести его в колонию в Вологодской области, поближе к месту жительства родных, спустя почти 20 лет после приговора.

    Все новости