21:51, 30 марта 2026

Съемки «Лары Крофт» остановили из-за травмы исполнительницы главной роли

Звезда новой «Лары Крофт» Софи Тернер травмировала спину, съемки остановили
Андрей Шеньшаков

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Съемки нового сериала «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» были приостановлены из-за травмы у исполнительницы главной роли. Об этом сообщило издание Independent.

По информации источника, актриса Софи Тернер, известная по роли в культовом сериале «Игра престолов», получила «незначительные» повреждения. Характер травм не уточняется. Представитель студии Amazon MGM Studios, ссылаясь на медиков, отметил, что с нетерпением ждет возобновления производства в ближайшее время.

Также неизвестно, получила ли Тернер травму во время съемок проекта.

Ранее сама Софи уже рассказывала о полученной травме спины во время съемок «Лары Крофт». По словам Тернер, с февраля 2025-го она тренировалась по восемь часов в день и пять дней в неделю.

