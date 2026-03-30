Сальдо: На Украине имеются политики, способные наладить отношения с Россией

На Украине есть политики, способные наладить отношения с Россией, однако их вряд ли допустят до власти. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

«Такие люди есть всегда. Но вопрос в том, допустят ли их до власти. Потому что для нормализации отношений с Россией нужна не просто новая фамилия, а смена курса», — отметил Сальдо.

По его словам, в процессе политических изменений важны не результаты президентских выборов, а контроль над ними. Сальдо подчеркнул, что в нынешних условиях говорить о полноценной избирательной кампании сложно.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что россияне не хотят, чтобы он снова стал главой страны, поэтому активно продвигают выборы на Украине «во время войны». Украинский лидер также добавил, что он не цепляется за власть и готов к выборам.