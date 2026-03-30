21:57, 29 марта 2026Мир

США предрекли полный провал в случае проведения наземной операции в Иране

Хо: В случае наземной операции в Иране сухопутные войска США разорвут на части
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Наземная операция в Иране заранее обречена, США потерпят крах, так как география Исламской Республики способствует обороне. На это указал капитан американского Корпуса морской пехоты в отставке Мэттью Хо в эфире YouTube-канала Daniel Davis.

«Если мы попытаемся отправить сухопутные войска [в Иран], их, вероятно, разорвут на части, независимо от численности», — считает эксперт. Он также подчеркнул, что сейчас инициатива в конфликте находится на стороне Тегерана, а Вашингтон, продолжая операцию, только усугубляет свое положение.

Ранее Bloomberg писал, что военная операция США и Израиля против Ирана может подтолкнуть мир к новому витку гонки ядерных вооружений.

