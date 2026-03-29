Спрогнозирована новая гонка ядерных вооружений

Bloomberg: Атака США на Иран может привести к новой гонке ядерных вооружений

Военная операция США и Израиля против Ирана может подтолкнуть мир к новому витку гонки ядерных вооружений. Об этом пишет Bloomberg.

Автор отмечает, что правительства стран от севера Атлантики до запада Тихого океана начинают все более открыто рассуждать о необходимости получения собственного ядерного арсенала. По данным агентства, ряд стран в настоящий момент одобряют планы французских властей распространить свой ядерный зонтик на европейский континент. Речь идет в том числе о Польше и ФРГ, которых ранее устраивал ядерный зонтик Соединенных Штатов, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Отмечалось, что такое решение Тегеран может принять после того, как Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по ядерным объектам Исламской Республики.