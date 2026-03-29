04:21, 29 марта 2026Мир

Иран захотел выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

Press TV: Иран рассматривает возможность выхода из ДНЯО
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Ирана рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил телеканал Press TV.

Отмечается, что такое решение Тегеран может принять после того, как Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по ядерным объектам Исламской Республики.

Ранее США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата в Иране. По предварительным данным, в результате удара не произошло выброса радиоактивных элементов. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил о готовящихся ударах по промышленным предприятиям на Ближнем Востоке.

    Последние новости

    Три тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток перед возможной новой операцией. Иран пригрозил Вашингтону «вторым Вьетнамом»

    На Западе рассказали о разочаровавшем Европу провале Украины

    Россиян предупредили о штрафе за выбивание ковров

    Трамп раскрыл помощникам планы по войне с Ираном

    В Конгрессе США жестко ответили на критику после визита делегации России

    Иран захотел выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

    Синоптик прокомментировала слухи о снеге в Москве перед Пасхой

    США начали готовиться к «затяжной» наземной операции против Ирана

    Врач раскрыла единственную полезную диету

    Жители российского города сообщили о взрывах и вспышках

    Все новости
