18:40, 30 марта 2026Культура

Стали известны дата и место прощания с режиссером Шухером

РИА Новости: Прощание с режиссером Олегом Шухером пройдет 3 апреля в Москве
Андрей Шеньшаков

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Траурная церемония прощания с режиссером и преподавателем ВГИКа Олегом Шухером состоится 3 апреля в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его близких.

По информации источника, проститься с постановщиком и преподавателем можно будет 3 апреля.

«Прощание состоится 3 апреля с 11:00 до 13:00 в зале прощаний по адресу: Будайская улица, дом 2, строение 13», — сообщил собеседник журналистам.

Ранее стало известно, что известный российский режиссер Олег Шухер скончался в реанимации 28 марта. Он находился в больнице в тяжелом состоянии. Ему провели прямой массаж сердца.

