Стали известны дата и место прощания с режиссером Шухером

Траурная церемония прощания с режиссером и преподавателем ВГИКа Олегом Шухером состоится 3 апреля в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его близких.

«Прощание состоится 3 апреля с 11:00 до 13:00 в зале прощаний по адресу: Будайская улица, дом 2, строение 13», — сообщил собеседник журналистам.

Ранее стало известно, что известный российский режиссер Олег Шухер скончался в реанимации 28 марта. Он находился в больнице в тяжелом состоянии. Ему провели прямой массаж сердца.