Уиткоффу и зятю Трампа указали на ошибки в переговорах

Даалдер: Навыки Уиткоффа и Кушнера из бизнеса не всегда применимы в дипломатии

Навыки спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера из сферы бизнеса не всегда применимы в дипломатии. Об этом написал бывший представитель Вашингтона при НАТО Иво Даалдер в комментарии для Politico.

«Кушнер и (...) Уиткофф убеждены, что опыт работы в частном секторе в качестве переговорщиков делает их идеальными дипломатами. Но навыки, необходимые для этих двух профессий, сильно отличаются друг от друга, и их не так просто применить в другой сфере», — подчеркнул Даалдер.

По его словам, в дипломатии важны стратегический и исторический контекст, а также понимание мотивов другой стороны, что сильно отличается от сферы бизнеса, где стороны оставляют детали соглашения на усмотрение юристов. Кроме того, в бизнесе одна сторона должна пойти на существенные уступки, если у второй «все карты на руках». Даалдер отметил, что в дипломатии подобных ситуаций не бывает.

Ранее Даалдер заявил, что Трампа подвела интуиция в вопросе конфликта с Ираном.