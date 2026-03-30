Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:18, 30 марта 2026Мир

Уиткоффу и зятю Трампа указали на ошибки в переговорах

Даалдер: Навыки Уиткоффа и Кушнера из бизнеса не всегда применимы в дипломатии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Навыки спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера из сферы бизнеса не всегда применимы в дипломатии. Об этом написал бывший представитель Вашингтона при НАТО Иво Даалдер в комментарии для Politico.

«Кушнер и (...) Уиткофф убеждены, что опыт работы в частном секторе в качестве переговорщиков делает их идеальными дипломатами. Но навыки, необходимые для этих двух профессий, сильно отличаются друг от друга, и их не так просто применить в другой сфере», — подчеркнул Даалдер.

По его словам, в дипломатии важны стратегический и исторический контекст, а также понимание мотивов другой стороны, что сильно отличается от сферы бизнеса, где стороны оставляют детали соглашения на усмотрение юристов. Кроме того, в бизнесе одна сторона должна пойти на существенные уступки, если у второй «все карты на руках». Даалдер отметил, что в дипломатии подобных ситуаций не бывает.

Ранее Даалдер заявил, что Трампа подвела интуиция в вопросе конфликта с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok