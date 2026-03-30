Чутье Трампа подвело его в ситуации с Ираном

Экс-представитель США при НАТО Даалдер: Трампа подвела интуиция в вопросе Ирана

Президента США Дональда Трампа подвела интуиция в вопросе конфликта с Ираном. Об этом заявил бывший представитель Вашингтона при НАТО Иво Даалдер в комментарии для Politico.

«Чутье подвело Трампа в Иране — и мы все расплачиваемся за его провальную дипломатию», — утверждается в публикации.

По словам Даалдера, американский лидер не зацикливается на деталях, а также не полагается на политические процессы, глубокий анализ и экспертные рекомендации. Кроме того, ему «сходило с рук то, что он полагался на свою интуицию», которая подвела его в ситуации на Ближнем Востоке. Экс-представитель США подчеркнул, что Трамп впервые столкнулся с противником, который «не желает подчиняться его прихотям» даже после десяти тысяч ударов по Ирану.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Трамп не рассчитывал, что втянется в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, и в итоге Вашингтон попал в беду.