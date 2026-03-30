В США заявили о попавшем в беду Трампе из-за конфликта с Ираном

Профессор Миршаймер: США вступили в войну на истощение и оказались в беде

Президент США Дональд Трамп не рассчитывал, что втянется в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, и в итоге Вашингтон попал в беду. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Он [Трамп] отправился на войну, полагая, что проведет еще одну операцию вроде венесуэльской — порхнет как бабочка, ужалит как пчела, свергнет иранцев, провозгласит победу, проведет парад в Нью-Йорке или что-то в этом роде», — сказал он.

Миршаймер считает, что американскому лидеру не удастся заключить с Ираном выгодное для Соединенных Штатов мирное соглашение. «Но если вместо этого вы оказываетесь в войне на истощение — о, тогда вы в большой беде. И особенно в большой беде по той причине, что иранцы держат в руках слишком много козырей», — отметил профессор

Ранее Дональд Трамп признал, что хотел бы завладеть иранской нефтью. Также президент США допустил, что Вашингтон возьмет под контроль остров Харк, так как сделать это можно легко. Однако он подчеркнул, что пока никаких конкретных решений на этот счет не принято.