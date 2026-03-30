23:55, 30 марта 2026

Украина исчерпала почти весь резервный фонд бюджета

«Экономическая правда»: Украина за три месяца потратила почти 80 % резервов
Марина Совина (ночной редактор)

Украина за три месяца потратила почти 80 процентов резервного фонда, заложенного в бюджете на этот год. Об этом сообщило издание «Экономическая правда».

«Кабинет министров потратил около 78 процентов средств, предусмотренных в резервном фонде госбюджета», — отмечается в статье.

По оценкам издания, на 30 марта в резервном фонде оставалось примерно 1 миллиард гривен (около 1,8 миллиарда рублей), что составляет 22,4 процента от предусмотренного в бюджете объема средств. При этом часть средств из резервного фонда выделяли, чтобы финансировать расходы, которые не имели непредсказуемого и срочного характера.

Власти Украины неоднократно заявляли, что решить проблему растущего дефицита бюджета и госдолга без помощи западных кредиторов будет невозможно. Только в 2026 году, согласно оценке главы Нацбанка республики Андрея Пышного, стране потребуется 35 миллиардов долларов внешнего финансирования.

