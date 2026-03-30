В ДНР рассказали о продвижении ВС России в Константиновке

Вооруженные силы (ВС) России улучшили позиции в ходе боев за центр Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в беседе с информационной службой «Вести».
«Основные боевые действия фиксируем в центральной части Константиновки, где улучшены наши позиции», — сообщил политик.
По словам главы ДНР, ВС России также продвинулись в районе железнодорожного вокзала и в восточной части города.
Ранее глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ контролируют более 60 процентов города Константиновка. Он также добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.