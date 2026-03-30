Öt: Орбан заявил, что Венгрия несет ущерб от антироссийских санкций ЕС

Венгрия несет ущерб от антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом в интервью Öt заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Мы от этого страдаем. Мы теряем множество инвестиционных и деловых возможностей в России, где работают венгерские компании. Ограничивается наш доступ к российской нефти и газу, поэтому нам приходится каждый день бороться, чтобы этого не допустить», — сказал глава правительства.

При этом, по словам Орбана, вопросом санкций в отношении российских углеводородов манипулируют власти Украины и лично президент страны Владимир Зеленский. Особенно это касается позиции Зеленского в отношении возобновления работы нефтепровода «Дружба», отметил премьер-министр Венгрии.

«Он думает, что силы, которые он поддерживает, победят, и поэтому будет дружественное Украине правительство, и ему никогда больше в жизни не придется открывать "Дружбу"», — резюмировал Орбан.

Ранее Орбан рассказал, что гражданин Венгрии был завербован украинскими спецслужбами. Также он действовал в интересах оппозиционной партии «Тиса» в преддверии парламентских выборов.