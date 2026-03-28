23:50, 28 марта 2026

Орбан обвинил спецслужбы Украины в вербовке для оппозиции

Орбан: Спецслужбы Украины вербуют венгров для действий в интересах оппозиции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Гражданин Венгрии был завербован украинскими спецслужбами и действовал в интересах оппозиционной партии «Тиса» в преддверии парламентских выборов. Об этом этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, специалист по информационным технологиям сам признался, что его завербовали украинцы. «Венгерская контрразведка сделала то, что должна была сделать», — отметил Орбан. Он добавил, что венгерские власти будут защищать мир и безопасность страны.

Ранее Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского отозвать из страны украинских агентов в преддверии парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. Он подчеркнул, что иностранное вмешательство во внутренние дела Венгрии недопустимо.

