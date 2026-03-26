14:08, 26 марта 2026

Орбан обратился к Зеленскому с призывом об агентах Украины

Орбан призвал Зеленского отозвать украинских агентов из Венгрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского отозвать из страны украинских агентов в преддверии парламентских выборов. Обращение политика опубликовал в соцсети X представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

«Я призываю президента Зеленского отдать своим агентам приказ о немедленном возвращении на родину и проявить уважение к воле венгерского народа»,  - сказал Орбан.

По словам политика, в условиях приближения дня парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля, Зеленский превратил Венгрию в зону операций украинских спецслужб. Орбан подчеркнул, что иностранное вмешательство во внутренние дела Венгрии недопустимо.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на европейского чиновника написала, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто якобы регулярно звонит министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока назвал эту информацию фейком.

4 марта президент России Владимир Путин встретился с Сийярто в Москве. В переговорах также приняли участие Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и вице-премьер Денис Мантуров, а с венгерской стороны — посол в России Норберт Конкой.

