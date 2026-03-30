69-я параллель
19:43, 30 марта 2026

В Ханты-Мансийском автономном округе запустили новую меру поддержки для оленеводов

Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры одобрило внесение изменений в документ о мерах по реализации госпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». В целях развития северного оленеводства вводится новая мера финансовой поддержки для оленеводов-частников в размере 1400 рублей на одну голову стада северных оленей.

Для представителей коренных малочисленных народов увеличиваются размеры компенсации расходов на оплату обучения правилам обращения с оружием, управлению самоходными машинами категории «А» и маломерными судами, а также на оплату проезда к месту проведения обучения и обратно. Компенсация составит до 15 000 рублей по направлению безопасного обращения с оружием, до 30 000 рублей по управлению самоходными машинами категории «А» и до 30 000 рублей по управлению маломерными судами.

Студенты из числа коренных малочисленных народов смогут получить компенсацию расходов на проезд от места обучения до места жительства не только на каникулы, но и в период праздничных дней при предоставлении подтверждающих проездных документов.

«Указанные изменения согласованы с уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Севера в Югре, а также обсуждены на Совете представителей КМНС при правительстве автономного округа», — сказал директор регионального департамента внутренней политики Кирилл Харитонов.

