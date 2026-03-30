В Иране сообщили о гибели высокопоставленного полковника

Irna: Полковник Закарияи погиб в результате атаки США и Израиля

Начальник подразделения охраны Организации природных ресурсов, полковник Маджид Закарияи погиб в результате атаки США и Израиля. Об этом сообщило агентство Irna в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Закарияи получил ранения в результате атаки на Организацию природных ресурсов. Несмотря на усилия врачей, полковник ушел из жизни.

Ранее Иранское общество Красного Полумесяца сообщило, что с начала конфликта с США и Израилем в Иране погибли не менее 214 детей. Уточняется, что также жертвами ударов стали две беременных женщины.