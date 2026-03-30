Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:50, 30 марта 2026

В России захотели ужесточить налоговый контроль за доходами физлиц

Правительство внесло законопроект о противодействии уклонению от уплаты налогов
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительство России внесло законопроект в Госдуму, направленный на противодействие уклонению от уплаты налогов и обеспечение полноты их уплаты. Это следует из ее базы данных.

Документ предусматривает, что для расчета НДС вводится порядок определения стоимости по сделкам с отдельными товарами, ввозимыми из стран — участниц Евразийского экономического союза, исходя из их рыночной цены. В первую очередь это касается продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации.

При этом налоговые органы получают право контролировать применяемые в таких сделках цены и при необходимости корректировать их, если они не соответствуют рыночному уровню.

Кроме того, законопроект обязывает банки передавать в налоговые органы информацию об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов с указанием ИНН владельца. Если у физического лица такого номера нет, он будет присваиваться ему до открытия банковского счета.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Федеральная налоговая служба России признала кешбэк инвестиционным доходом и начала взимать с него 15-процентный налог на доходы физических лиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok