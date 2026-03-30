Веселая тетя научила племянника одному трюку и едва не угробила его бабушку

Пользовательница Reddit с ником рассказала о том, как присмотрела за своими племянниками и научила их одному трюку. Это едва не довело до инфаркта бабушку детей.

По словам девушки, одному ее племяннику три года, а другому — пять лет. «Они пытались испугать домочадцев, поэтому я решила "упасть в обморок", когда пятилетка выскочил на меня из-за дивана. У меня, к слову, степень бакалавра изящных искусств в области театрального мастерства. И я изучала сценический бой, благодаря чему знаю, как безопасно падать, не получая травм», — написала автор.

Племяннику «обморок» тети понравился, поэтому она решила научить его тому же. Через пару часов у него уже крайне правдоподобно получалось рухнуть на пол. Затем вернулась мать детей, на чем миссия няни для автора была закончена. Однако вечером ее супругу позвонили родители малышей.

«По всей видимости, пятилетний племянник решил, что лучшие зрители для демонстрации его нового навыка — родственники его матери. Он "упал в обморок" на кухне и чуть не довел свою бабушку до сердечного приступа. Думаю, после того, как он повторил это пару раз, его мать и позвонила моему мужу, чтобы пожаловаться на новый талант», — заключила девушка.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как игриво шлепнул жену на глазах у пятилетнего ребенка и пожалел об этом. В тот же день его вызвало в школу, чтобы пожаловаться на инцидент, случившийся между ребенком и его учительницей.