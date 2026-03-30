18:01, 30 марта 2026Россия

Появились подробности о работе портов Ленобласти после атак ВСУ

Дрозденко сообщил, что порты Ленобласти продолжают работу на фоне атак ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Синицын / POOL / РИА Новости

Порты Ленобласти продолжают работу на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы в последнее время испытываем такое серьезное давление, попытки атаковать наши портовые комплексы со стороны Украины беспилотными летательными аппаратами», — сказал он.

По словам губернатора, системы противовоздушной обороны (ПВО) на данный момент работают в усиленном режиме.

Ранее появились сообщения о новых ударах по главным портам региона — Усть-Луге и Приморску. Данных о каких-либо разрушениях в гаванях пока нет.

