Появились подробности о работе портов Ленобласти после атак ВСУ

Дрозденко сообщил, что порты Ленобласти продолжают работу на фоне атак ВСУ

Порты Ленобласти продолжают работу на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы в последнее время испытываем такое серьезное давление, попытки атаковать наши портовые комплексы со стороны Украины беспилотными летательными аппаратами», — сказал он.

По словам губернатора, системы противовоздушной обороны (ПВО) на данный момент работают в усиленном режиме.

Ранее появились сообщения о новых ударах по главным портам региона — Усть-Луге и Приморску. Данных о каких-либо разрушениях в гаванях пока нет.