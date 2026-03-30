Появились подробности о работе портов Ленобласти после атак ВСУ

Порты Ленобласти продолжают работу на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко, чьи слова приводит РИА Новости.
«Мы в последнее время испытываем такое серьезное давление, попытки атаковать наши портовые комплексы со стороны Украины беспилотными летательными аппаратами», — сказал он.
По словам губернатора, системы противовоздушной обороны (ПВО) на данный момент работают в усиленном режиме.
Ранее появились сообщения о новых ударах по главным портам региона — Усть-Луге и Приморску. Данных о каких-либо разрушениях в гаванях пока нет.