Выявлен эффективный способ замедления ухудшения памяти

NR: Микрофлора кишечника защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний

Состояние кишечной микрофлоры может играть ключевую роль в снижении когнитивных функций и развитии нейродегенеративных заболеваний. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие 15 клинических исследований с участием более 4,2 тысячи человек. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrition Research (NR).

Исследователи изучили, как различные вмешательства — от диеты до пробиотиков и трансплантации кишечной микробиоты — влияют на работу мозга. Оказалось, что улучшение состава кишечных бактерий связано с повышением памяти, скорости мышления и общей когнитивной функции, особенно у людей с ранними нарушениями.

Наиболее выраженный эффект наблюдался при изменении питания и применении пробиотиков, а также при трансплантации микробиоты. Эти подходы увеличивали разнообразие полезных бактерий, усиливали выработку веществ, защищающих мозг, и снижали воспаление — один из факторов ухудшения когнитивных способностей.

Авторы подчеркивают, что такие вмешательства наиболее эффективны на ранних стадиях. При уже развитых формах деменции их влияние оказалось ограниченным. Тем не менее результаты указывают, что работа с микрофлорой кишечника может стать перспективным направлением для замедления возрастного снижения когнитивных функций.

Ранее ученые выяснили, что хроническое воспаление в полости рта усиливает нейродегенерацию.