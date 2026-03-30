16:10, 30 марта 2026

Застреленный в российском регионе экс-депутат два года пытался добиться справедливости

Бастрыкин запросил доклад об убийстве экс-депутата в Нижегородской области
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Нижегородский Следком»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области представить доклад о ходе расследования нескольких особо тяжких преступлений в Шахунье. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В СК заявили, что застреленный в собственном доме бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов два года добивался установления обстоятельств убийства своего сына, произошедшего в декабре 2024 года. В СМИ также появилась информация, что следственные органы тогда не приняли необходимых мер по привлечению к ответственности всех причастных к расправе над молодым человеком. Эти данные проверят следователи.

26 марта Саидова нашли в его доме с огнестрельными ранениями. В 2024 году сына Саидова зарезали в местном кафе. Один из подозреваемых в нападении до сих пор не задержан и объявлен в розыск.

